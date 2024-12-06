Меню
Где снимали фильм «Один дома 2»?

Олег Скрынько 6 декабря 2024 Дата обновления: 6 декабря 2024
Наш ответ:

«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992) — сиквел знаменитой рождественской комедии «Один дома» (1990). Действие второй части разворачивается в Нью-Йорке, куда маленький Кевин Маккалистер по ошибке попадает, сев в аэропорту не на тот самолет. Проявив находчивость, мальчик поселяется в роскошном отеле «Плаза». Съемки картины прошли с декабря 1991 года по май 1992 года. Творческая команда работала в Международном аэропорту О’Хара в Чикаго, Эванстоне и Нью-Йорке. Фасад магазина игрушек, который играет важную роль в сюжете, был отснят в Чикаго. Учебное заведение, где проходит концерт в начале фильма, — Средняя Школа Хэвен в Эванстоне, штат Иллинойс. Сцены, действие которых разворачивается в Майами, снимались в Лос-Анджелесе. Другие примечательные локации — Карнеги-холл (жилище женщины с голубями) и южная башня Всемирного торгового центра (Кевин смотрит в телескоп, находясь в этом небоскребе).

