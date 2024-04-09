Где снимали фильм «(Не)бывшие»?

Наш ответ:

Французская драма Стефана Бризе «(Не)бывшие» повествует о популярном актере Матье, который спустя 15 лет встречается с преподавателем музыки Алис. Некогда они были влюблены, но расстались. Судьба вновь сводит их вместе на одном курорте во время мертвого сезона. Казалось бы, это идеальная почва для возрождения любви, но былые проблемы и разногласия тоже дают о себе знать. Главные роли исполнили Гийом Кане и Альба Рорвахер.



Съемки картины прошли с 6 марта по 21 апреля 2023 года на западе Франции в районе под названием Морбиан, регион Бретань. Более точная локация — полуостров Киброн, включая портовые городки Портиви и Пуэнт-дю-Першо. Также съемки имели место в других уголках Бретани — в окрестностях города Ванн и на полуострове Руис. Оператором картины выступил Антуан Эберле.