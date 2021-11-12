Где снимали фильм «Меня зовут Арлекино»?

Наш ответ:

Период перестроечного кино является одним из самых ярких этапов в истории советского кинематографа. Все бунтарство и недовольство, что так долго копилось у советских художников под гнетом цензуры, наконец вырвалось на свободу, что привело к созданию множества взрывных картин, из которых некоторые можно смело назвать шедеврами. Среди них – картина Валерия Рыбарева «Меня зовут Арлекино», которая взорвала советские экраны, став самой кассовой лентой года: всего ее посмотрело 42 миллиона зрителей. История Арлекино, молодого и честного провинциала, который мечтает о лучшей жизни, поразила аудиторию не только реалистичной демонстрации трудностей жизни в перестроечном СССР, но и солидным художественным качеством. Основанная на пьесе Юрия Щекочихина, картина снималась там же, где происходило действие ее прототипа, под белорусским городом Гродно, на полустанке у железной дороги.