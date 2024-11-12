Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Любовь Советского Союза»?

Где снимали фильм «Любовь Советского Союза»?

Олег Скрынько 12 ноября 2024 Дата обновления: 12 ноября 2024
Наш ответ:

«Любовь Советского Союза» — российский исторический блокбастер в жанре мелодрамы, вышедший в прокат 7 ноября 2024 года. Действие охватывает период с 1930-х годов по середину 1940-х. Съемки этой эпопеи прошли в разных местах. Творческая команда работала в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Карелии, Абхазии, Калужской области, а также в Узбекистане. В столице локациями стали Театр Российской Армии, дача Иосифа Сталина, Речной вокзал, ВДНХ, Библиотека имени Ленина и Петровский путевой дворец. В Санкт-Петербурге производство проходило на Витебском вокзале, в Александровском саду, в дворце Кочубея и на Васильевском острове.

Автомобиль Mercedes-Benz 500K, по сюжету принадлежащий летчику Анатолию Коврову, был разработан в Париже в 1935 году. Модель так и не была запущена в производство, но создатели фильма воссоздали эту машину на основе сохранившихся чертежей. Также в картине фигурирует реальный самолет И-15.

Квартира Коврова и Галины была выстроена в студийном павильоне. Мавзолей Ленина тоже был воссоздан декораторами. Для Галины были пошиты 12 разных нарядов. Художники по костюмам при этом вдохновлялись Марлен Дитрих. Создавая костюмы для Коврова и Кирилла Туманова, специалисты ориентировались на моду 1930-х годов, используя соответствующие выкройки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь Советского Союза
Любовь Советского Союза мелодрама, драма
2023, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше