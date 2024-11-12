Где снимали фильм «Любовь Советского Союза»?

Наш ответ:

«Любовь Советского Союза» — российский исторический блокбастер в жанре мелодрамы, вышедший в прокат 7 ноября 2024 года. Действие охватывает период с 1930-х годов по середину 1940-х. Съемки этой эпопеи прошли в разных местах. Творческая команда работала в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Карелии, Абхазии, Калужской области, а также в Узбекистане. В столице локациями стали Театр Российской Армии, дача Иосифа Сталина, Речной вокзал, ВДНХ, Библиотека имени Ленина и Петровский путевой дворец. В Санкт-Петербурге производство проходило на Витебском вокзале, в Александровском саду, в дворце Кочубея и на Васильевском острове.



Автомобиль Mercedes-Benz 500K, по сюжету принадлежащий летчику Анатолию Коврову, был разработан в Париже в 1935 году. Модель так и не была запущена в производство, но создатели фильма воссоздали эту машину на основе сохранившихся чертежей. Также в картине фигурирует реальный самолет И-15.



Квартира Коврова и Галины была выстроена в студийном павильоне. Мавзолей Ленина тоже был воссоздан декораторами. Для Галины были пошиты 12 разных нарядов. Художники по костюмам при этом вдохновлялись Марлен Дитрих. Создавая костюмы для Коврова и Кирилла Туманова, специалисты ориентировались на моду 1930-х годов, используя соответствующие выкройки.