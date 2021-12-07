Меню
Где снимали фильм «Грозовые ворота»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Действие военной драмы Андрея Малюкова разворачивается на Кавказе, необходимые локации съемочная группа нашла в Краснодарском крае. Основные съемки проходили на границе между Геленджиком и Абинским районом. Кроме того, команда киношников посетила с экспедициями села Адербиевка, Прасковеевка, поселки Светлый и Темная Щель. Специально для съемок в окрестностях последнего возвели декорацию в виде крепости, а по завершении работ оставили ее на месте – теперь она радует жителей поселка и туристов.

Ряд сцен «Грозовых ворот» снимали в Псковской области, например на базе отдыха «Кривск», расположенной на территории одноименного поселка.

 

