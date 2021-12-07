Где снимали фильм «Голубая лагуна»?

Наш ответ:

Съемки драматического фильма проходили на Ямайке, а также на острове Нануя Леву, расположенном в группе островов Ясава. Начиная с 1970-х остров принадлежал бизнесмену Ричарду Эвансону и представлял собой курорт с пятизвездочным отелем, бунгало и пляжами. После того как фильм «Голубая лагуна» вышел на экраны, Нануя Леву стал популярным туристическим местом. Особый интерес гости острова питали к декорациям, которые киношники оставили на побережье после завершения съемок.