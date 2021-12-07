Меню
Где снимали фильм «Голубая лагуна»?

Где снимали фильм «Голубая лагуна»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки драматического фильма проходили на Ямайке, а также на острове Нануя Леву, расположенном в группе островов Ясава. Начиная с 1970-х остров принадлежал бизнесмену Ричарду Эвансону и представлял собой курорт с пятизвездочным отелем, бунгало и пляжами. После того как фильм «Голубая лагуна» вышел на экраны, Нануя Леву стал популярным туристическим местом. Особый интерес гости острова питали к декорациям, которые киношники оставили на побережье после завершения съемок.

В 2017 году в российских СМИ появились сообщения о том, что остров на 99 лет арендовала жительница Перми Виола Новоселова.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Брук Шилдс
Брук Шилдс
Brooke Shields
Кристофер Аткинс
Christopher Atkins
Лео МакКерн
Leo McKern
