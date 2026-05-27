Где снимали фильм «Два капитана»?

Классическую советскую экранизацию романа «Два капитана» (1976 год) снимали преимущественно в городах Кострома, Плёс (Ивановская область) и в их окрестностях, которые послужили декорациями для провинциального города Энска. Также зимние и арктические сцены создавались на природе в Ленинградской области и на Кольском полуострове.

Основные локации:

Энск (родной город Сани Григорьева): сцены снимали в Костроме и живописном городе Плёс Ивановской области.

Ленинград (Санкт-Петербург): городские и исторические сцены.

Северные экспедиции: съемки проходили в Мурманской области (на Кольском полуострове), чтобы передать суровую атмосферу Арктики и Заполярья.

Более ранняя черно-белая экранизация (1955 год) снималась в основном в Пскове — на родине автора романа Вениамина Каверина, а также в Москве в павильонах киностудии «Ленфильм»