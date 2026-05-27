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Где снимали фильм «Два капитана»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 мая 2026 Дата обновления ответа: 27 мая 2026

Классическую советскую экранизацию романа «Два капитана» (1976 год) снимали преимущественно в городах Кострома, Плёс (Ивановская область) и в их окрестностях, которые послужили декорациями для провинциального города Энска. Также зимние и арктические сцены создавались на природе в Ленинградской области и на Кольском полуострове.

Основные локации:

  • Энск (родной город Сани Григорьева): сцены снимали в Костроме и живописном городе Плёс Ивановской области.
  • Ленинград (Санкт-Петербург): городские и исторические сцены.
  • Северные экспедиции: съемки проходили в Мурманской области (на Кольском полуострове), чтобы передать суровую атмосферу Арктики и Заполярья.

Более ранняя черно-белая экранизация (1955 год) снималась в основном в Пскове — на родине автора романа Вениамина Каверина, а также в Москве в павильонах киностудии «Ленфильм»

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Два капитана
Два капитана приключения, мелодрама
1976, СССР
7.0
Два капитана
Два капитана приключения
1955, СССР
6.0
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