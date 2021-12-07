Где снимали фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»?

Наш ответ:

Съемки комедийного фильма проходили на берегу Оки в пионерском лагере «Заполярье». Событие стало знаковым в истории учреждения – на его воротах до сих пор находится вывеска с фразой, послужившей названием для фильма. По словам директора «Заполярья» Галины Готовченко, со времен съемок сохранилось немногое – в том числе корпуса, столовая и одна статуя. Остальная территория неизбежно подвергалась изменениям – так, на месте сцены возвели фонтан, а статуи вдоль аллеи заменили на плакаты и геометрические фигуры. Актер Виктор Косых, исполнивший в фильме главную роль, в интервью вспоминает об актерском опыте с теплотой.