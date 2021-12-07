Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»?

Где снимали фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки комедийного фильма проходили на берегу Оки в пионерском лагере «Заполярье». Событие стало знаковым в истории учреждения – на его воротах до сих пор находится вывеска с фразой, послужившей названием для фильма. По словам директора «Заполярья» Галины Готовченко, со времен съемок сохранилось немногое – в том числе корпуса, столовая и одна статуя. Остальная территория неизбежно подвергалась изменениям – так, на месте сцены возвели фонтан, а статуи вдоль аллеи заменили на плакаты и геометрические фигуры. Актер Виктор Косых, исполнивший в фильме главную роль, в интервью вспоминает об актерском опыте с теплотой.

Юные актеры жили в лагере вместе с участниками смены, но вместо обычных развлечений проводили время на съемках.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Виктор Косых
Виктор Косых
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Yevgeniy Yevstigneyev
Илья Рутберг
Ilya Rutberg
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше