Где снимали фильм «Дикая собака динго»?

Наш ответ:

Советская картина о первой любви снималась на побережье Крыма в селе Семеновка. Это событие настолько врезалось в память местных жителей, что в 2013 году, спустя более полувека после выхода «Дикой собаки динго», на месте натурных съемок был поставлен памятный знак. На нем можно увидеть фотографию с кадром из фильма, а из выгравированного на мраморной доске текста узнать о наградах, которые получил фильм в разные годы. Зимние сцены с катанием на собачьей упряжке снимали в пригороде Ленинграда. Метель кинематографисты инсценировали с помощью специальных ветродуев.