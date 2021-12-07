Меню
Где снимали фильм «Дикая собака динго»?

Где снимали фильм «Дикая собака динго»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Советская картина о первой любви снималась на побережье Крыма в селе Семеновка. Это событие настолько врезалось в память местных жителей, что в 2013 году, спустя более полувека после выхода «Дикой собаки динго», на месте натурных съемок был поставлен памятный знак. На нем можно увидеть фотографию с кадром из фильма, а из выгравированного на мраморной доске текста узнать о наградах, которые получил фильм в разные годы. Зимние сцены с катанием на собачьей упряжке снимали в пригороде Ленинграда. Метель кинематографисты инсценировали с помощью специальных ветродуев.

Кроме того, отдельные сцены были сняты на киностудии «Ленфильм».

 

