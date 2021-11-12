Где снимали фильм «Девчата» 1961 года?

Часть натурных съемок культовой советской комедии «Девчата» прошла на территории настоящего лесохозяйства на Северном Урале с его непростыми погодными условиями. Съемочной группе приходилось трудиться в 40-градусный мороз, при котором отказывалась работать какая бы то ни было техника. Непросто дался съемочный процесс и артистам: так, например, однажды Николай Рыбников, попробовав в кадре суп Тоси, не смог вытащить ложку изо рта: она примерзла к языку. В итоге съемки пришлось перенести в Тверскую область. Чтобы сымитировать снег, кинематографисты укрывали бревна ватой и засыпали нафталином.
Финал же отсняли в Ялте, где Румянцевой и Рыбникову приходилось на жаре кутаться в зимние тулупы.
