Где снимали фильм «Дева и дракон»?

Наш ответ:

Сказочное королевство из фэнтезийного боевика стрим-сервиса Netflix «Дева и дракон» было создано в стенах студийных павильонов. Кроме того, часть материала была снята на натуре. Производство проходило в Лондоне и Португалии.



Величественный замок принцессы Элоди и грандиозные пещеры были возведены в виде декораций на лондонской студии Troubadour Meridian Water. Разумеется, многие студийные сцены содержат компьютерную графику, но бой Элоди с драконом, согласно Netflix, был снят преимущественно среди декораций с минимальным использованием зеленого экрана. По словам Милли Бобби Браун, сыгравшей главную героиню, созданные художниками-постановщиками пещеры воспринимались «как настоящие». Во время работы над фильмом использовались три павильона, чья общая площадь составила 6038 квадратных метра.



Живописные старинные населенные пункты и горы, фигурирующие в картине, были запечатлены в Португалии. Так, на экране появляются замок Баталья, город Томар, регион Сортелья и горный хребет Серра-да-Эштрела.