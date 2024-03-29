Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Дева и дракон»?

Где снимали фильм «Дева и дракон»?

Олег Скрынько 29 марта 2024 Дата обновления: 29 марта 2024
Наш ответ:

Сказочное королевство из фэнтезийного боевика стрим-сервиса Netflix «Дева и дракон» было создано в стенах студийных павильонов. Кроме того, часть материала была снята на натуре. Производство проходило в Лондоне и Португалии.

Величественный замок принцессы Элоди и грандиозные пещеры были возведены в виде декораций на лондонской студии Troubadour Meridian Water. Разумеется, многие студийные сцены содержат компьютерную графику, но бой Элоди с драконом, согласно Netflix, был снят преимущественно среди декораций с минимальным использованием зеленого экрана. По словам Милли Бобби Браун, сыгравшей главную героиню, созданные художниками-постановщиками пещеры воспринимались «как настоящие». Во время работы над фильмом использовались три павильона, чья общая площадь составила 6038 квадратных метра.

Живописные старинные населенные пункты и горы, фигурирующие в картине, были запечатлены в Португалии. Так, на экране появляются замок Баталья, город Томар, регион Сортелья и горный хребет Серра-да-Эштрела.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дева и дракон
Дева и дракон приключения, фэнтези
2023, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше