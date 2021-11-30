Где находится двор, где снимали «Покровские ворота»?

Наш ответ:

Фасад дома, в котором располагалась коммунальная квартира, а также подходящий для натурных сцен дворик снимали в Нащокинском переулке, 10. Специально для съемок во дворе разместили плакат с надписью «Отдыхайте в здравницах Крыма», а также поставили статую пионера с мячом. Интересно, что скульптуру создатели «Покровских ворот» позаимствовали во дворе другого дома, а вечером, после завершения съемок, с помощью крана вернули гипсового мальчика обратно на место. Тот самый дом можно увидеть и в наши дни, но узнать его вряд ли получится: к нему надстроили еще один этаж, перекрасили и отреставрировали.