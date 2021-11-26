Меню
Где находится дом Калугиной из «Служебного романа»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

Дом Людмилы Прокофьевны Калугиной, главной героини легендарного фильма "Служебный роман", стал символом ее высокого социального статуса. Вопрос, где снимали сцены, связанные с этим домом, интересует многих поклонников картины. Этот элитный дом находится в Москве на улице Большая Никитская, дом 43. Съемочная группа выбрала его не случайно: здание считалось престижным, идеально подчеркивая образ успешного руководителя крупного учреждения.

Где находится дом

Дом Калугиной располагается по адресу Большая Никитская, 43. Это 12-этажный кирпичный дом, построенный в 1970-е годы специально для высокопоставленных лиц — директоров, деятелей искусства и науки. Здание имеет статусный облик: строгие линии архитектуры и уютный внутренний двор, который можно увидеть в фильме в сцене, где Новосельцев ожидает визита.

Как проходили съемки

Интерьер квартиры Калугиной снимали не в реальном доме, а в павильонах "Мосфильма", где создали декорации с учетом модных тенденций того времени. Хрустальные люстры, дефицитная мебель и даже репродукция картины Модильяни подчеркивали образ интеллигентной, но строгой героини.

Дом на Большой Никитской до сих пор привлекает внимание любителей кино и служит напоминанием об эпохе "Служебного романа".

Создатели картины хотели, чтобы каждая деталь в ее доме намекала: здесь живет женщина, у которой есть все, кроме личного счастья.

 

Служебный роман

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
