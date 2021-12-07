Меню
Где именно в Средней Азии снимали «Джентльмены удачи» 1971 года?

Где именно в Средней Азии снимали «Джентльмены удачи» 1971 года?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Советские режиссеры всегда были апологетами реализма в кино и стремились снимать на натуре, когда это возможно. Не стал исключением и Александр Серый, режиссер культовой комедии «Джентльмены удачи». Поэтому для съемок, действие которых идет в Самарканде, съемочная группа действительно отправилась в Узбекскую ССР. Что касается тюремных сцен, все они также снимались в настоящей тюрьме строгого режима в Самарканде. Администрация города не могла себе позволить выселить всех заключенных на время съемок, поэтому тюремный режим действовал весь съемочный период, а актеров и членов съемочной группы постоянно сопровождали сотрудники милиции. Значительные усилия создателей картины в Узбекистане, как ни странно, ушли на поиски верблюда: найти животное удалось только в зоопарке.

С верблюдом Борей группу все время преследовали неприятности: однажды хозяин животного обрил его с одной стороны и продал шерсть, потому что ему не заплатили суточный гонорар.

