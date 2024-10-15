Чем закончился фильм «Затерянные»?

Наш ответ:

«Затерянные» — российский триллер, вышедший в прокат 5 сентября 2024 года. По сюжету четверо коллег по бизнесу, проживающих в Москве, отправляются заключить важный контракт с китайскими партнерами, чтобы тем самым продвинуться по службе. Добившись своего, не вполне трезвые главные герои ночью возвращаются домой на автомобиле, но застревают в провинциальном городке, где с ними начинают происходить необыкновенные и жуткие события. Попытки связаться с внешним миром и вырваться из этой пугающей кафкианской глуши оказываются бесплодными.



В финале фильма выясняется, что на самом деле главные герои попали ночью в автокатастрофу. Выжить удалось лишь Андрею в исполнении Егора Корешкова. Таким образом, городок, в который попали бизнесмены, оказывается воплощением чистилища. Пребывание в этом лимбе позволяет героям переосмыслить свою жизнь, осознав бренность своих меркантильных амбиций.