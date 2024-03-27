Чем закончился фильм «Еще по одной»?

Наш ответ:

Комедийно-драматическая картина Томаса Винтерберга «Еще по одной» вышла в 2020 году. Фильм повествует о друзьях Мартине, Петере, Николае и Томми, которые работают учителями в одной из школ Копенгагена. Однажды они решают провести эксперимент, чтобы проверить теорию, согласно которой 0,5 промилле алкоголя в крови позволяет человеку повысить уровень счастья и производительность. Изначально ежедневное потребление алкоголя, в то ми числе в рабочее время, приводит к положительному эффекту, но в дальнейшем эксперимент выходит из-под контроля и приводит к проблемам в жизни каждого из героев. Через несколько месяцев Мартин, Петер и Николай прекращают пить, но Томми стал алкоголиком. В нетрезвом состоянии выйдя в море на лодке, он погибает. На похоронах Мартин, Петер и Николай немного выпивают. После они видят выпускников школы и начинают праздновать вместе с ними. Жена Мартина сообщает ему по телефону, что готова его простить и попробовать спасти брак. После Мартин танцует под песню What a Life.