Почему Егор Крид ушел из шоу «Прятки»?

Наш ответ:

Известный певец Егор Крид выступил ведущим ряда выпусков развлекательного шоу телеканала СТС «Прятки», однако в итоге покинул проект. Дело в том, что эта работа оказалась для Крида тяжелее, чем он ожидал. Высказываясь по этому поводу в интервью, музыкант признался, что он оказался не готов к такой большой психологической и физической нагрузке, ведь шоу снимается без сценария, поэтому ведущему приходится постоянно импровизировать. Также Крид поведал, что хотел оставить роль ведущего уже после съемок первых двух серий, но все же остался и довел сезон до конца.



Концепция «Пряток» заключается в том, что в каждом выпуске шесть звездных участников оказываются на какой-нибудь необычной и жутковатой локации. Они прячутся, тогда как задача ведущего состоит в том, чтобы за отведенное время отыскать их. Найденные участники выбывают из шоу, а те, кому удалось остаться нераскрытым, получают денежный приз и проходят в следующий этап.