Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Почему Егор Крид ушел из шоу «Прятки»?

Почему Егор Крид ушел из шоу «Прятки»?

Олег Скрынько 16 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Известный певец Егор Крид выступил ведущим ряда выпусков развлекательного шоу телеканала СТС «Прятки», однако в итоге покинул проект. Дело в том, что эта работа оказалась для Крида тяжелее, чем он ожидал. Высказываясь по этому поводу в интервью, музыкант признался, что он оказался не готов к такой большой психологической и физической нагрузке, ведь шоу снимается без сценария, поэтому ведущему приходится постоянно импровизировать. Также Крид поведал, что хотел оставить роль ведущего уже после съемок первых двух серий, но все же остался и довел сезон до конца.

Концепция «Пряток» заключается в том, что в каждом выпуске шесть звездных участников оказываются на какой-нибудь необычной и жутковатой локации. Они прячутся, тогда как задача ведущего состоит в том, чтобы за отведенное время отыскать их. Найденные участники выбывают из шоу, а те, кому удалось остаться нераскрытым, получают денежный приз и проходят в следующий этап.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Егор Крид
Егор Крид
Egor Kreed

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Прятки
Прятки телешоу
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше