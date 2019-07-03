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Егор Крид
Егор Крид
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Егор Крид
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Дата рождения
25 июня 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Егора Крида
Родился 25 июня 1994 года. Пенза, Россия.
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Фильмография Егора Крида
(НЕ) Идеальный мужчина
комедия, фантастика, мелодрама
2020, Россия
6.0
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Егор Крид снимется в фантастической комедии «(НЕ) Идеальный мужчина»
Этот фильм станет дебютом музыканта в кино.
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3 июля 2019 12:40
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Такого позора не ожидал никто: наставника «Голос.Дети» подловили на нелепой ошибке
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6 июля 2022 12:00
Выходные провел в больнице: Егор Крид огорошил признанием
Музыкант не стал скрывать правду от фанатов.
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4 июля 2022 11:55
Крид выдал все как есть о своем состоянии: «Заплачу любые деньги»
Музыкант решил быть честным с поклонниками.
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23 июня 2022 14:10
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