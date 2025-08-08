Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Какие актеры снимались в фильме «Гектар»?

Какие актеры снимались в фильме «Гектар»?

Олег Скрынько 8 августа 2025 Дата обновления: 8 августа 2025
Наш ответ:

«Гектар: Байанайдаах сир» — якутский фильм, вышедший в 2016 году. По сюжету Ариан, выросший в деревне, уже давно живет в городе, так что порядки сельской жизни уже забылись. Однако тоска по родным краям вынуждает Ариана отправиться в лес на охоту вместе со своим лучшим другом Тимуром. Они едут в древние охотничьи угодья вдали от цивилизации, принадлежащие деду Ариана. Однако этим девственным местам угрожает современность, движимая жаждой наживы. В итоге Ариан и Тимур вынуждены защитить дедовское наследие и спасти родную землю.

В фильме сыграли Прокопий Иванов, Гаврил Менкяров, Алексей Павлов, Дмитрий Шадрин, Анатолий Николаев, Алексей Егоров, Роман Дорофеев и Петр Садовников.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Прокопий Иванов
Гаврил Менкяров
Дмитрий Шадрин
Dmitry Shadrin
Алексей Павлов
Анатолий Николаев
Алексей Егоров
Роман Дорофеев
Петр Садовников
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше