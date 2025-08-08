Какие актеры снимались в фильме «Гектар»?

«Гектар: Байанайдаах сир» — якутский фильм, вышедший в 2016 году. По сюжету Ариан, выросший в деревне, уже давно живет в городе, так что порядки сельской жизни уже забылись. Однако тоска по родным краям вынуждает Ариана отправиться в лес на охоту вместе со своим лучшим другом Тимуром. Они едут в древние охотничьи угодья вдали от цивилизации, принадлежащие деду Ариана. Однако этим девственным местам угрожает современность, движимая жаждой наживы. В итоге Ариан и Тимур вынуждены защитить дедовское наследие и спасти родную землю.
В фильме сыграли Прокопий Иванов, Гаврил Менкяров, Алексей Павлов, Дмитрий Шадрин, Анатолий Николаев, Алексей Егоров, Роман Дорофеев и Петр Садовников.
