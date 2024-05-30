Чем закончится сериал «Мелодия для двоих»?

Наш ответ:

«Мелодия для двоих» — российский мелодраматический сериал из восьми эпизодов, вышедший в 2024 году. Главной героиней является владелица бюро переводов Виктория Сафонова. Она живет с мужем Константином уже десять лет, но детей у них нет, поскольку оба целиком погружены в работу и почти не отдыхают. Однажды врач советует супругам отправиться на каникулы, так что Сафоновы покупают билеты в Турцию. Об этом узнает Марина, секретарша Константина. Она желает отбить его у Вики. Пользуясь своим служебным положением, Марина делает так, что Вика едет в Турцию одна. Прибыв в отель, Вика обнаруживает, что в ее номер из-за ошибки заселили еще одного человека — саксофониста Максима.



Марина соблазняет Константина, тогда как Вика сближается с Максимом, который в итоге делает ей предложение. Однако Константин отвергает Марину и решает вернуть жену, для чего находит на Максима компромат. Тем временем Вика готовится к свадьбе. Максим вследствие ДТП на мотоцикле теряет память и попадает в реанимацию. За ним ухаживает его фиктивная жена Алла. Вика возвращается домой и вновь уходит в работу, избегая Константина и ожидая развода. Также Вика обнаруживает, что беременна от Максима. Узнав, что Максим потерял память, Вика возвращается к нему в Турцию. В больнице она узнает, что к возлюбленному вернулась память. Они воссоединяются в объятиях друг друга. Константин же сходится со своей новой секретаршей Галиной, которая спасла его от разорения.