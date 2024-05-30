Меню
Чем закончится сериал «Мелодия для двоих»?

Чем закончится сериал «Мелодия для двоих»?

30 мая 2024
Наш ответ:

«Мелодия для двоих» — российский мелодраматический сериал из восьми эпизодов, вышедший в 2024 году. Главной героиней является владелица бюро переводов Виктория Сафонова. Она живет с мужем Константином уже десять лет, но детей у них нет, поскольку оба целиком погружены в работу и почти не отдыхают. Однажды врач советует супругам отправиться на каникулы, так что Сафоновы покупают билеты в Турцию. Об этом узнает Марина, секретарша Константина. Она желает отбить его у Вики. Пользуясь своим служебным положением, Марина делает так, что Вика едет в Турцию одна. Прибыв в отель, Вика обнаруживает, что в ее номер из-за ошибки заселили еще одного человека — саксофониста Максима.

Марина соблазняет Константина, тогда как Вика сближается с Максимом, который в итоге делает ей предложение. Однако Константин отвергает Марину и решает вернуть жену, для чего находит на Максима компромат. Тем временем Вика готовится к свадьбе. Максим вследствие ДТП на мотоцикле теряет память и попадает в реанимацию. За ним ухаживает его фиктивная жена Алла. Вика возвращается домой и вновь уходит в работу, избегая Константина и ожидая развода. Также Вика обнаруживает, что беременна от Максима. Узнав, что Максим потерял память, Вика возвращается к нему в Турцию. В больнице она узнает, что к возлюбленному вернулась память. Они воссоединяются в объятиях друг друга. Константин же сходится со своей новой секретаршей Галиной, которая спасла его от разорения.

Мелодия для двоих
Мелодия для двоих мелодрама
2024, Россия
Лиза Малая 30 мая 2024, 22:30
Очень класный фильм и интересный
