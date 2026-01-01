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Озкан Варайли
Özcan Varayli
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Персоны
Озкан Варайли
Озкан Варайли
Özcan Varayli
Дата рождения
6 августа 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.1
Основание: Орхан
(2025)
4.5
Alem-i Cin 5: Azap
(2024)
Фильмография Озкан Варайли
7.1
Основание: Орхан
драма, боевик
2025, Турция
4.5
Alem-i Cin 5: Azap
Alem-i Cin 5: Azap
ужасы
2024, Турция
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