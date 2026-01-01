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Юнал Джихан
Cihan Ünal
Киноафиша
Персоны
Юнал Джихан
Юнал Джихан
Cihan Ünal
Дата рождения
22 января 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Кастамону, Турция
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Основание: Орхан
(2025)
5.1
Одинокий волк
(2021)
4.9
Пусть свершится чудо
(2018)
Фильмография Юнал Джихан
7.1
Основание: Орхан
драма, боевик
2025, Турция
5.1
Одинокий волк
боевик, детектив
2021, Турция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.9
Пусть свершится чудо
драма, мелодрама
2018, Турция
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