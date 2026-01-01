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Юнал Джихан
Юнал Джихан Cihan Ünal
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Юнал Джихан

Cihan Ünal

Дата рождения
22 января 1946
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Кастамону, Турция
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Основание: Орхан 7.1
Основание: Орхан (2025)
Одинокий волк 5.1
Одинокий волк (2021)
Пусть свершится чудо 4.9
Пусть свершится чудо (2018)

Фильмография Юнал Джихан

Основание: Орхан 7.1
Основание: Орхан
драма, боевик 2025, Турция
Одинокий волк 5.1
Одинокий волк
боевик, детектив 2021, Турция
Пусть свершится чудо 4.9
Пусть свершится чудо
драма, мелодрама 2018, Турция
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