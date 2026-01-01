Оповещения от Киноафиши
Мерт Языджыоглу
Мерт Языджыоглу Mert Yazıcıoğlu
Мерт Языджыоглу

Мерт Языджыоглу

Mert Yazıcıoğlu

Дата рождения
10 мая 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Рост
178 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Красные бутоны 8.3
Красные бутоны (2023)
Любовь 101 7.4
Любовь 101 (2020)
Основание: Орхан 6.8
Основание: Орхан (2025)

Фильмография Мерт Языджыоглу

Жанр
Год
Основание: Орхан 6.8
Основание: Орхан
драма, боевик 2025, Турция
Красные бутоны 8.3
Красные бутоны
драма 2023, Турция
В пух и прах 6.4
В пух и прах
драма, мелодрама 2022, Турция
Грех одной матери 4.9
Грех одной матери
драма 2020, Турция
Любовь 101 7.4
Любовь 101
драма, комедия, мелодрама 2020, Турция
Один литр слез 5
Один литр слез
драма 2018, Турция
