О персоне
Фильмография
Мерт Языджыоглу
Mert Yazıcıoğlu
Киноафиша
Персоны
Мерт Языджыоглу
Мерт Языджыоглу
Mert Yazıcıoğlu
Дата рождения
10 мая 1993
Возраст
32 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Рост
178 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Красные бутоны
(2023)
7.4
Любовь 101
(2020)
6.8
Основание: Орхан
(2025)
Фильмография Мерт Языджыоглу
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2023
2022
2020
2018
Все
6
Сериалы
6
Актер
6
6.8
Основание: Орхан
драма, боевик
2025, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.3
Красные бутоны
драма
2023, Турция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
В пух и прах
драма, мелодрама
2022, Турция
4.9
Грех одной матери
драма
2020, Турция
7.4
Любовь 101
драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
5
Один литр слез
драма
2018, Турция
