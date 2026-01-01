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Özcan Varayli
Özcan Varayli
Kinoafisha
Persons
Özcan Varayli
Özcan Varayli
Özcan Varayli
Date of Birth
6 August 1963
Age
63 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Horror actor
,
Dramatic actor
,
Action hero
Popular Films
7.1
Kuruluş: Orhan
(2025)
4.5
Alem-i Cin 5: Azap
(2024)
Filmography
7.1
Kuruluş: Orhan
Drama, Action
2025, Turkey
4.5
Alem-i Cin 5: Azap
Alem-i Cin 5: Azap
Horror
2024, Turkey
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