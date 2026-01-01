Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Нуман Чакыр
Numan Çakir
Киноафиша
Персоны
Нуман Чакыр
Нуман Чакыр
Numan Çakir
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.5
Меня зовут Фарах
(2023)
7.1
Основание: Орхан
(2025)
5.4
Таинственный сад
(2024)
Фильмография Нуман Чакыр
7.1
Основание: Орхан
драма, боевик
2025, Турция
5.4
Таинственный сад
драма
2024, Турция
7.5
Меня зовут Фарах
драма, мелодрама
2023, Турция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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