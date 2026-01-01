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Нуман Чакыр
Нуман Чакыр Numan Çakir
Киноафиша Персоны Нуман Чакыр

Нуман Чакыр

Numan Çakir

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой боевиков

Популярные фильмы

Меня зовут Фарах 7.5
Меня зовут Фарах (2023)
Основание: Орхан 7.1
Основание: Орхан (2025)
Таинственный сад 5.4
Таинственный сад (2024)

Фильмография Нуман Чакыр

Основание: Орхан 7.1
Основание: Орхан
драма, боевик 2025, Турция
Таинственный сад 5.4
Таинственный сад
драма 2024, Турция
Меня зовут Фарах 7.5
Меня зовут Фарах
драма, мелодрама 2023, Турция
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