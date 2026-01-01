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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Монтсе Гуайяр
Montse Guallar
Киноафиша
Персоны
Монтсе Гуайяр
Монтсе Гуайяр
Montse Guallar
Дата рождения
1 января 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Каталония, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.1
Бункер для богачей
(2025)
Фильмография Монтсе Гуайяр
6.1
Бункер для богачей
драма, криминал, триллер
2025, Испания
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