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Монтсе Гуайяр Montse Guallar
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Монтсе Гуайяр

Montse Guallar

Дата рождения
1 января 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Каталония, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Бункер для богачей 6.1
Бункер для богачей (2025)

Фильмография Монтсе Гуайяр

Бункер для богачей 6.1
Бункер для богачей
драма, криминал, триллер 2025, Испания
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