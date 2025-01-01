Меню
О персоне
Фильмография
Карлос Сантос
Carlos Santos
Киноафиша
Персоны
Карлос Сантос
Карлос Сантос
Carlos Santos
Дата рождения
3 августа 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Мурсия, Испания
Популярные фильмы
5.8
Тест
(2022)
0.0
Бункер для богачей
(2025)
Фильмография Карлос Сантос
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2022
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Бункер для богачей
драма, криминал, триллер
2025, Испания
5.8
Тест
El Test
комедия
2022, Испания
