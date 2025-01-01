Меню
Карлос Сантос Carlos Santos
Дата рождения
3 августа 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Мурсия, Испания

Популярные фильмы

Тест 5.8
Тест (2022)
Бункер для богачей 0.0
Бункер для богачей (2025)

Фильмография Карлос Сантос

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Бункер для богачей
Бункер для богачей
драма, криминал, триллер 2025, Испания
Тест 5.8
Тест El Test
комедия 2022, Испания
