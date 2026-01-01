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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Наталия Вербеке
Natalia Verbeke
Киноафиша
Персоны
Наталия Вербеке
Наталия Вербеке
Natalia Verbeke
Дата рождения
23 февраля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Сын невесты
(2001)
7.5
Прогулка по терминалу
(2024)
7.0
Дело
(2016)
Фильмография Наталия Вербеке
6.1
Бункер для богачей
драма, криминал, триллер
2025, Испания
5.7
Все стороны кровати
Todos los lados de la cama
комедия
2025, Испания
7.5
Прогулка по терминалу
Un paseo por el Borne
комедия, драма
2024, Испания
6.3
Искусство обмана
драма, комедия
2023, Испания
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5.5
Семейное ограбление
Mes trésors
комедия
2017, Франция
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7
Дело
драма, криминал, детектив
2016, Испания
5
Темпеста: порочная страсть
Tempesta
триллер, драма
2004, Нидерланды / Люксембург / Испания / Великобритания / США / Италия
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