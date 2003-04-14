Алисия Фалько

Космос, ирония и Галя-ИИ: «Кибердеревня» выйдет со 2 сезоном уже этой осенью — знаем точную дату

Почему фанаты до сих пор ищут убийцу жены Шелби? Вот как случившееся объяснили авторы сериала

«Стражник-2» без Яны Енжаевой: чем не устроила продюсеров актриса и почему ее место заняла Ирина Туманцева

«Всего 3 серии, но как полноценный сезон»: на Netflix вышел детектив со звездами «Бумажного дома» — осилите за вечер, обсуждать будете месяц

Любимый сериал Михалкова возвращается с новым сезоном: ИИ рассказал, о чем будет «Домашний арест 2»

Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише

«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый

Стивен Спилберг еле уговорил этих двух актеров сняться в его проектах — один из фильмов стал шедевром мирового кино

«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам

Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше