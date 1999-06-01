Меню
О персоне
Фильмография
Анастасия Антропова
Киноафиша
Персоны
Анастасия Антропова
Анастасия Антропова
Дата рождения
1 июня 1999
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Близнецы
Популярные фильмы
0.0
Ангел на белой карете
(2025)
Фильмография Анастасия Антропова
Жанр
Все
Мелодрама
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Ангел на белой карете
мелодрама
2025, Россия
