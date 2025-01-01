Молодая столичная врач Ангелина решает оставить престижную карьеру ради работы фельдшером в провинции — ей кажется, что именно так она сможет по-настоящему помогать людям. В маленьком городке судьба сталкивает её с Миланой, девочкой, рано оставшейся без матери. Для ребёнка Ангелина становится настоящим спасением — «ангелом на белой карете». Между ними зарождается крепкая привязанность, способная перерасти в настоящую материнскую любовь. Но на пути к счастью встают близкие Миланы: строгая бабушка, отчуждённый отец и суровая гувернантка. Чтобы защитить девочку, Ангелине предстоит противостоять запутанным семейным конфликтам и раскрыть тайны, скрытые за фасадом внешнего благополучия.