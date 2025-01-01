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Постер сериала Ангел на белой карете
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Киноафиша Сериалы Ангел на белой карете

Ангел на белой карете (2025 - …)

Angel na beloj karete 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Молодая столичная врач Ангелина решает оставить престижную карьеру ради работы фельдшером в провинции — ей кажется, что именно так она сможет по-настоящему помогать людям. В маленьком городке судьба сталкивает её с Миланой, девочкой, рано оставшейся без матери. Для ребёнка Ангелина становится настоящим спасением — «ангелом на белой карете». Между ними зарождается крепкая привязанность, способная перерасти в настоящую материнскую любовь. Но на пути к счастью встают близкие Миланы: строгая бабушка, отчуждённый отец и суровая гувернантка. Чтобы защитить девочку, Ангелине предстоит противостоять запутанным семейным конфликтам и раскрыть тайны, скрытые за фасадом внешнего благополучия.

В ролях
В ролях
Анастасия Грибулина
Антон Даниленко
Анастасия Клименко
Анастасия Клименко
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Ангел на белой карете - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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