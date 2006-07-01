Меню
О персоне
Фильмография
Алиса Сезен Север
Alisa Sezen Sever
Алиса Сезен Север
Алиса Сезен Север
Alisa Sezen Sever
Дата рождения
1 июля 2006
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Чешме, Турция
Популярные фильмы
9.5
Бахар. По имени Весна
(2024)
0.0
Лучник Искендер
(2021)
9.5
Бахар. По имени Весна
драма
2024, Турция
Лучник Искендер
приключения
2021, Турция
