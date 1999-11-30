Меню
О персоне
Фильмография
Демирхан Демирджиоглу
Demirhan Demircioglu
Киноафиша
Персоны
Демирхан Демирджиоглу
Демирхан Демирджиоглу
Demirhan Demircioglu
Дата рождения
30 ноября 1999
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Анкара, Турция
Популярные фильмы
9.5
Бахар. По имени Весна
(2024)
5.3
Карантина
(2025)
0.0
Огонь внутри нас
(2022)
Фильмография Демирхан Демирджиоглу
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Год
Все
2025
2024
2022
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
5.3
Карантина
Karantina
криминал, триллер
2025, Турция
9.5
Бахар. По имени Весна
драма
2024, Турция
Огонь внутри нас
драма, семейный, мелодрама
2022, Турция
