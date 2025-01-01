Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Статьи
Демет Эвгар
Demet Evgar
Киноафиша
Персоны
Демет Эвгар
Демет Эвгар
Demet Evgar
Дата рождения
19 мая 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Маниса, Турция
Популярные фильмы
9.5
Бахар. По имени Весна
(2024)
7.6
В кругу семьи
(2017)
0.0
Яркое пламя
(2020)
Фильмография Демет Эвгар
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Год
Все
2024
2020
2017
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актриса
3
9.5
Бахар. По имени Весна
драма
2024, Турция
Яркое пламя
драма, боевик
2020, Турция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.6
В кругу семьи
Aile Arasinda
комедия
2017, Турция
Новости личной жизни Демет Эвгар
«Турецкая тягомотина»: среди зрителей «Бахара» нашлись и жесткие критики
Основной конкурент «Зимородка»: почему «Бахар» стал главным турецким сериалом 2024 года
Турки в восторге, русские в недоумении: чем интересен сериал «Бахар»
Кого вернут в игру? В 3 сезоне «Алисы в Пограничье» зрители ждут Чишию, Куину и даже Нираги — но Netflix держит интригу
Джихангир и его последний вздох: собрали 5 жутких версий гибели шехзаде с «крыльями ангела» из «Великолепного века»
Джексон приписал Торину «драконью болезнь», но в книгах Толкина такого не было: он упоминал об этом лишь однажды
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный
«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает
Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4
Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать
Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше
Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)
Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»
В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667