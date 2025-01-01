Демет Эвгар

Кого вернут в игру? В 3 сезоне «Алисы в Пограничье» зрители ждут Чишию, Куину и даже Нираги — но Netflix держит интригу

Джихангир и его последний вздох: собрали 5 жутких версий гибели шехзаде с «крыльями ангела» из «Великолепного века»

Джексон приписал Торину «драконью болезнь», но в книгах Толкина такого не было: он упоминал об этом лишь однажды

В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

«Страшная баба»: эту героиню из мультика СССР невзлюбила сама Раневская — по иронии судьбы, их кое-что связывает

Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4

Теперь официально: первые подробности «Супермена 2» от Ганна — возненавидели Лекса Лютора? Тогда сиквел вам лучше не включать

Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше

Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)

Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»