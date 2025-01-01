Инга Григорьевна Лепс (Лепсверидзе) — актриса театра и кино. Родилась 23 декабря 1984 года в Сочи. Дочь российского певца Григория Лепса.
Окончила Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке в 2014 году.
Снималась в музыкальных клипах DJ Diplo (Revolution, 2014), Александра Панайотова (Чувствовать тебя, 2017) и группы OQJAV (Блондинка, 2018).
На театральной сцене сотрудничает с Талгатом Баталовым в постановке Вагон Системы Полонсо (Театр Наций), с Игорем Шаройко в спектакле Бесконечная (Гоголь-центр), а также с Егором Матвеевым в спектакле Мифки.