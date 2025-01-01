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Инга Лепс
Инга Лепс Inga Leps
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Инга Лепс

Inga Leps

Дата рождения
23 декабря 1984
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Сочи, Россия

Биография Инги Лепс

Инга Григорьевна Лепс (Лепсверидзе) — актриса театра и кино. Родилась 23 декабря 1984 года в Сочи. Дочь российского певца Григория Лепса.

Окончила Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке в 2014 году.

Снималась в музыкальных клипах DJ Diplo (Revolution, 2014), Александра Панайотова (Чувствовать тебя, 2017) и группы OQJAV (Блондинка, 2018).

На театральной сцене сотрудничает с Талгатом Баталовым в постановке Вагон Системы Полонсо (Театр Наций), с Игорем Шаройко в спектакле Бесконечная (Гоголь-центр), а также с Егором Матвеевым в спектакле Мифки.

Популярные фильмы

Что-то положительное 0.0
Что-то положительное (2025)

Фильмография Инги Лепс

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актриса 1
Что-то положительное
Что-то положительное
драма, комедия 2025, Россия
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