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Миёко Асо Miyoko Aso
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Миёко Асо

Miyoko Aso

Дата рождения
7 апреля 1926
Возраст
92 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
25 августа 2018
Место рождения
Токио, Япония
Рост
150 см
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Стальной алхимик: Братство 9.0
Стальной алхимик: Братство (2009)
Чудесное путешествие Нильса 7.3
Чудесное путешествие Нильса (1980)
Демон против демонов 7.0
Демон против демонов (2007)

Фильмография Миёко Асо

Стальной алхимик: Братство 9
Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2009, Япония
Демон против демонов 7
Демон против демонов
боевик, аниме , ужасы, мини-сериал 2007, Япония
Чудесное путешествие Нильса 7.3
Чудесное путешествие Нильса
приключения, аниме , детский, фэнтези 1980, Япония
Садзаэ-сан 5.9
Садзаэ-сан
аниме , комедия 1969, Япония
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