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Фильмография
Миёко Асо
Miyoko Aso
Киноафиша
Персоны
Миёко Асо
Миёко Асо
Miyoko Aso
Дата рождения
7 апреля 1926
Возраст
92 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
25 августа 2018
Место рождения
Токио, Япония
Рост
150 см
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
9.0
Стальной алхимик: Братство
(2009)
7.3
Чудесное путешествие Нильса
(1980)
7.0
Демон против демонов
(2007)
Фильмография Миёко Асо
9
Стальной алхимик: Братство
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
7
Демон против демонов
боевик, аниме , ужасы, мини-сериал
2007, Япония
7.3
Чудесное путешествие Нильса
приключения, аниме , детский, фэнтези
1980, Япония
5.9
Садзаэ-сан
аниме , комедия
1969, Япония
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