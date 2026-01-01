Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мидори Като
Midori Katō
Киноафиша
Персоны
Мидори Като
Мидори Като
Midori Katō
Дата рождения
15 ноября 1939
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Префектура Токио, Япония
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.9
Садзаэ-сан
(1969)
Фильмография Мидори Като
Жанр
Все
Аниме
Комедия
Год
Все
1969
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
5.9
Садзаэ-сан
аниме , комедия
1969, Япония
