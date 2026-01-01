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Энджи Хармон
Angie Harmon
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Персоны
Энджи Хармон
Энджи Хармон
Angie Harmon
Дата рождения
10 августа 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Хайленд-Парк, США
Рост
176 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.0
Бэтмен будущего
(1999)
7.9
Луговые собачки
(1997)
7.8
Закон и порядок
(1990)
Фильмография Энджи Хармон
7.6
Напарницы
драма, криминал
2010, США
7.6
Кто такая Саманта?
комедия
2007, США
6.6
Водопад ангела
Seraphim Falls
исторический, приключения, драма
2006, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
Fun with Dick and Jane
криминал, комедия
2005, США
5.6
Агент Коди Бэнкс
Agent Cody Banks
комедия, приключения, семейный, боевик
2003, США / Канада
6.2
Спросите Синди
Good Advice
комедия, мелодрама
2001, США
7.8
Бэтмен будущего: Возвращение Джокера
Batman Beyond: Return of the Joker
боевик, анимация, криминал
2000, США
8
Бэтмен будущего
боевик, приключения, фантастика
1999, США
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