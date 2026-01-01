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Энджи Хармон
Энджи Хармон Angie Harmon
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Энджи Хармон

Angie Harmon

Дата рождения
10 августа 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Хайленд-Парк, США
Рост
176 см
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Бэтмен будущего 8.0
Бэтмен будущего (1999)
Луговые собачки 7.9
Луговые собачки (1997)
Закон и порядок 7.8
Закон и порядок (1990)

Фильмография Энджи Хармон

Напарницы 7.6
Напарницы
драма, криминал 2010, США
Кто такая Саманта? 7.6
Кто такая Саманта?
комедия 2007, США
Водопад ангела 6.6
Водопад ангела Seraphim Falls
исторический, приключения, драма 2006, США
Аферисты: Дик и Джейн развлекаются 6.4
Аферисты: Дик и Джейн развлекаются Fun with Dick and Jane
криминал, комедия 2005, США
Агент Коди Бэнкс 5.6
Агент Коди Бэнкс Agent Cody Banks
комедия, приключения, семейный, боевик 2003, США / Канада
Спросите Синди 6.2
Спросите Синди Good Advice
комедия, мелодрама 2001, США
Бэтмен будущего: Возвращение Джокера 7.8
Бэтмен будущего: Возвращение Джокера Batman Beyond: Return of the Joker
боевик, анимация, криминал 2000, США
Бэтмен будущего 8
Бэтмен будущего
боевик, приключения, фантастика 1999, США
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