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Постер сериала Запретная тропа
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Киноафиша Сериалы Запретная тропа

Запретная тропа (2023 - …)

Senda Prohibida 18+
Год выпуска 2023
Страна Мексика
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 34 минуты
Стрим-сервис ViX+
Продолжительность сериала 11 часов 54 минуты

О чем сериал

Конец 1950-х. Студент из богатой семьи Роберто Рубио всерьёз увлекается девушкой из другого мира – амбициозной танцовщицей Норой. Он мечтает о свадьбе, она – о роскошной жизни. Их отношения беспокоят отца Роберта, человека с идеальной репутацией Федерико. Но после встречи с молодой красавицей Норой он сам попадает в сети опасных соблазнов. У Федерико есть жена, верная и терпеливая Ирен, которая давно чувствует охлаждение в их 23-летнем браке. Измена, ревность и любовный треугольник разрушают респектабельную семью.

В ролях
В ролях
Рауль Мендес
Рауль Мендес
Ильяна Фокс
Далекса
Эла Вельден
Плутарко Аса
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Запретная тропа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 7 эпизодов
 
Запретная тропа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 8 эпизодов
 
Запретная тропа - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2023, 6 эпизодов
 
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