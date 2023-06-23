Конец 1950-х. Студент из богатой семьи Роберто Рубио всерьёз увлекается девушкой из другого мира – амбициозной танцовщицей Норой. Он мечтает о свадьбе, она – о роскошной жизни. Их отношения беспокоят отца Роберта, человека с идеальной репутацией Федерико. Но после встречи с молодой красавицей Норой он сам попадает в сети опасных соблазнов. У Федерико есть жена, верная и терпеливая Ирен, которая давно чувствует охлаждение в их 23-летнем браке. Измена, ревность и любовный треугольник разрушают респектабельную семью.