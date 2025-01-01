Меню
Али Пынар Ali Pinar
Киноафиша Персоны Али Пынар

Али Пынар

Ali Pinar

Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Дочери Гюнеш 7.1
Дочери Гюнеш (2015)
Цвет граната 6.2
Цвет граната (2024)
Отважный и красавица 0.0
Отважный и красавица (2016)

Фильмография Али Пынар

Жанр
Год
Цвет граната 6.2
Цвет граната
мелодрама 2024, Турция/Россия
Отважный и красавица
Отважный и красавица
драма, криминал, мелодрама 2016, Турция
Дочери Гюнеш 7.1
Дочери Гюнеш
драма, мелодрама 2015, Турция
