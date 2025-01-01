Меню
О персоне
Фильмография
Али Пынар
Ali Pinar
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Дочери Гюнеш
(2015)
6.2
Цвет граната
(2024)
0.0
Отважный и красавица
(2016)
Фильмография Али Пынар
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2024
2016
2015
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
6.2
Цвет граната
мелодрама
2024, Турция/Россия
Отважный и красавица
драма, криминал, мелодрама
2016, Турция
7.1
Дочери Гюнеш
драма, мелодрама
2015, Турция
