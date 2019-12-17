Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Доктор Хаос
Постер сериала Доктор Хаос
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Доктор Хаос

Доктор Хаос (2019 - 2021)

Hekimoğlu / Хекимоглу 18+
Год выпуска 2019
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 102 часа 0 минут

О чем сериал

Атеш Хекимоглу — профессиональный врач и настоящий мастер своего дела. За годы практики ему довелось спасти тысячи человеческих жизней. Там, где остальные специалисты лишь разводят руками, Атеш устанавливает точный диагноз и благополучно вытаскивает пациента с того света. Однако найти общий язык с гением медицины по силам отнюдь не каждому. Атеш славится своим дурным характером, с завидным постоянством игнорирует больничный устав и грубит каждому, кто не согласен с его мнением. Впереди Атеша ждут неординарные медицинские случаи, справиться с которыми по силам лишь ему одному.

В ролях
В ролях
Окан Ялабык
Окан Ялабык
Дамла Джолбай
Гювен Кырач
Эбру Озкан
Туна Орхан
Бельчим Билгин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Доктор Хаос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 14 эпизодов
 
Доктор Хаос - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 37 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше