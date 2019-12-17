Атеш Хекимоглу — профессиональный врач и настоящий мастер своего дела. За годы практики ему довелось спасти тысячи человеческих жизней. Там, где остальные специалисты лишь разводят руками, Атеш устанавливает точный диагноз и благополучно вытаскивает пациента с того света. Однако найти общий язык с гением медицины по силам отнюдь не каждому. Атеш славится своим дурным характером, с завидным постоянством игнорирует больничный устав и грубит каждому, кто не согласен с его мнением. Впереди Атеша ждут неординарные медицинские случаи, справиться с которыми по силам лишь ему одному.