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Постер сериала Цвет граната
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Киноафиша Сериалы Цвет граната

Цвет граната (2024 - 2024)

Cvet granata 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Смотрим
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Марина после смерти матери в одиночку отправляется в Турцию на поиски отца, которого никогда не знала. Оказавшись на сказочном побережье, она неожиданно становится жертвой грабителей. Оставшись без средств к существованию и лишившись телефона, Марина устраивается на работу в отель, принадлежащий ее отцу. Он с первого взгляда узнает в девушке, как две капли воды похожей на свою мать, некогда потерянную дочку. Его приемный сын Исмаил уверен в обратном: он считает Марину авантюристкой, которой нужны только деньги. При этом перед чарами русской красотки молодой человек устоять не смог... Влюбленные проводят вместе ночь, но вскоре Исмаил обвиняет Марину в совершении преступления. Шокированная предательством человека, которому она доверилась, девушка, скрываясь от полиции, вынуждена бежать...

В ролях
В ролях
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Анастасия Дворянская
Анастасия Дворянская
Надежда Бахтина
Надежда Бахтина
Федор Шувалов
Маргарита Шабардыгина
Али Пынар
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.5 IMDb
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Сезоны
Цвет граната - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
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