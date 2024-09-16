Марина после смерти матери в одиночку отправляется в Турцию на поиски отца, которого никогда не знала. Оказавшись на сказочном побережье, она неожиданно становится жертвой грабителей. Оставшись без средств к существованию и лишившись телефона, Марина устраивается на работу в отель, принадлежащий ее отцу. Он с первого взгляда узнает в девушке, как две капли воды похожей на свою мать, некогда потерянную дочку. Его приемный сын Исмаил уверен в обратном: он считает Марину авантюристкой, которой нужны только деньги. При этом перед чарами русской красотки молодой человек устоять не смог... Влюбленные проводят вместе ночь, но вскоре Исмаил обвиняет Марину в совершении преступления. Шокированная предательством человека, которому она доверилась, девушка, скрываясь от полиции, вынуждена бежать...