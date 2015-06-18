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Постер сериала Дочери Гюнеш
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Киноафиша Сериалы Дочери Гюнеш

Дочери Гюнеш (2015 - 2016)

Güneşin Kızları 18+
Год выпуска 2015
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 78 часов 0 минут

О чем сериал

Учительница литературы Гюнеш в свои 35 лет уже потеряла надежду встретить свою любовь. У нее есть три дочери, которые она воспитывает. Однажды она знакомится с очаровательным бизнесменом. Он харизматичный, милый, красивый, заботливый. Чтобы добиться ее сердца он приложил немало усилий. И как результат - они женятся, после чего их жизнь здорово изменилась. Оказывается, что семья Халюка Мертоглу не готова к трем дочерям, которые свалились как гром среди ясного неба. Помимо этого и сам Халюк постепенно начинает проявлять свою темную сторону, которую тщательно скрывал долгие годы. Ревность и вспышки гнева становятся частым явлением, объяснение такому поведению довольно шаткие.

В ролях
В ролях
Бурджу Озберк
Бурджу Озберк
Эмре Кинай
Эмре Кинай
Ханде Эрчел
Ханде Эрчел
Эврим Аласья
Эврим Аласья
Мирай Акай
Толга Сарыташ
Толга Сарыташ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Дочери Гюнеш - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 39 эпизодов
 
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