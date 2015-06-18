Учительница литературы Гюнеш в свои 35 лет уже потеряла надежду встретить свою любовь. У нее есть три дочери, которые она воспитывает. Однажды она знакомится с очаровательным бизнесменом. Он харизматичный, милый, красивый, заботливый. Чтобы добиться ее сердца он приложил немало усилий. И как результат - они женятся, после чего их жизнь здорово изменилась. Оказывается, что семья Халюка Мертоглу не готова к трем дочерям, которые свалились как гром среди ясного неба. Помимо этого и сам Халюк постепенно начинает проявлять свою темную сторону, которую тщательно скрывал долгие годы. Ревность и вспышки гнева становятся частым явлением, объяснение такому поведению довольно шаткие.