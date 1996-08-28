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Фильмография
Джейдон Кэл
Jadon Cal
Киноафиша
Персоны
Джейдон Кэл
Джейдон Кэл
Jadon Cal
Дата рождения
28 августа 1996
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Санта-Моника, США
Популярные фильмы
5.9
Астрал. Спуск к дьяволу
(2025)
5.6
Рождественский переполох
(2024)
4.2
Игры разума
(2021)
Фильмография Джейдон Кэл
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2022
2021
Все
4
Фильмы
4
Актер
2
Режиссер
1
Сценарист
1
5.9
Астрал. Спуск к дьяволу
The Painted
ужасы, триллер
2025, США
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5.6
Рождественский переполох
Christmas Overtime
комедия, мелодрама
2024, США
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2.7
Акульи воды
Shark Waters
ужасы, триллер
2022, США
Смотреть трейлер
4.3
Игры разума
Mind Games
боевик, ужасы, триллер
2021, США
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