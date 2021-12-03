Скоро в прокате «Патэма наоборот»
Последние выпускники

, 2021
Last of the Grads
США / драма, ужасы / 18+
О фильме

Центральными персонажами станут непосредственные учащиеся общеобразовательной средней школы Соединенных Штатов Америки. Уже приблизился тот самый день, когда им необходимо будет попрощаться со школьной жизнью и начать принимать самостоятельные решения. Подобное взросление надо как следует отметить, чтобы мероприятие заполнилось на всю оставшуюся судьбу. Вот только никто не ведает, на сколько в конечном итоге такового рода высказывание станет пророческим по определению, когда на веселье явится кровавый, серийный маньяк.

В ролях

Джейдон Кэл
Майкл Винсент Берри
Джим Фицпатрик
Ethan Rich
David Raizor
Reed Foster
Режиссер Jay Jenkins, Collin Kliewe
Сценарист Jay Jenkins, Collin Kliewe
Композитор Jon McCallum
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 14 декабря 2021
Премьера в мире 3 декабря 2021
Бюджет $450 000
Производство Keyway Pictures
Другие названия
Last of the Grads, Последние выпускники

Рейтинг фильма

3.5
3.5 IMDb

