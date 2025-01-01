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Амадеус Серафини
Amadeus Serafini
Киноафиша
Персоны
Амадеус Серафини
Амадеус Серафини
Amadeus Serafini
Дата рождения
7 июля 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Популярные фильмы
7.7
Крик
(2015)
5.9
Астрал. Спуск к дьяволу
(2025)
Фильмография Амадеус Серафини
Жанр
Все
Детектив
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2015
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
5.9
Астрал. Спуск к дьяволу
The Painted
ужасы, триллер
2025, США
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7.7
Крик
ужасы, детектив
2015, США
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