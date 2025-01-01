Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Андреас Муньос
Andreas Muñoz
Киноафиша
Персоны
Андреас Муньос
Андреас Муньос
Andreas Muñoz
Дата рождения
4 апреля 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков
Популярные фильмы
5.7
Игнатий Лойола
(2016)
5.2
Ад в твоих глазах
(2017)
0.0
Пропавшие без вести
(2020)
Фильмография Андреас Муньос
Жанр
Все
Биография
Боевик
Детектив
Драма
Триллер
Год
Все
2020
2017
2016
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
Пропавшие без вести
драма, детектив
2020, Испания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.3
Ад в твоих глазах
Demonios tus ojos
драма, триллер
2017, Испания / Колумбия
5.7
Игнатий Лойола
Ignacio de Loyola
боевик, биография, драма
2016, Испания / Филиппины
169 350 538 просмотров и эффект узнавания: за что зрители так любят «Трудно быть маленьким» из мультсериала «Маша и Медведь» (видео)
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу»
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
«Никчемная пошлятина и клюква»: так россияне окрестили комедию с Крамаровым и Крачковской – режиссер взял «все худшее» у Гайдая
Папанов точно был бандитом — а гинекологом? Хитрый тест про звезд кино СССР: угадайте роль, в которой они не снимались
Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета
Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет
На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем
Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+
«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667