Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Андреас Муньос Andreas Muñoz
Киноафиша Персоны Андреас Муньос

Андреас Муньос

Andreas Muñoz

Дата рождения
4 апреля 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Игнатий Лойола 5.7
Игнатий Лойола (2016)
Ад в твоих глазах 5.2
Ад в твоих глазах (2017)
Пропавшие без вести 0.0
Пропавшие без вести (2020)

Фильмография Андреас Муньос

Жанр
Год
Пропавшие без вести
Пропавшие без вести
драма, детектив 2020, Испания
Ад в твоих глазах 5.3
Ад в твоих глазах Demonios tus ojos
драма, триллер 2017, Испания / Колумбия
Игнатий Лойола 5.7
Игнатий Лойола Ignacio de Loyola
боевик, биография, драма 2016, Испания / Филиппины
169 350 538 просмотров и эффект узнавания: за что зрители так любят «Трудно быть маленьким» из мультсериала «Маша и Медведь» (видео)
Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу»
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
«Никчемная пошлятина и клюква»: так россияне окрестили комедию с Крамаровым и Крачковской – режиссер взял «все худшее» у Гайдая
Папанов точно был бандитом — а гинекологом? Хитрый тест про звезд кино СССР: угадайте роль, в которой они не снимались
Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета
Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет
На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем
Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+
«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше