Постер фильма Ад в твоих глазах
Ад в твоих глазах

Ад в твоих глазах

Demonios tus ojos 18+
О фильме

Во время просмотра порно в интернете режиссёр случайно обнаруживает видео с участием своей сводной сестры. Прошло уже много времени с тех пор, как он видел её в последний раз, отчего он решает отправиться к ней в гости. В скором времени он начинает понимать, что очарован своей сестрой...
Страна Испания / Колумбия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 31 января 2017
Премьера в мире 31 января 2017
Дата выхода
12 мая 2017 Испания
31 января 2017 Нидерланды
Сборы в мире $9 406
Производство Antonello Novellino, Carmelita Films, Ciudad Lunar Producciones
Другие названия
Demonios tus ojos, Sister of Mine, Benim Kızkardeşim, Demoni i tuoi occhi, Demoniškos tavo akys, Geliebte Schwester, Moja sestra, Moja siostra, Os Demônios Estão em Seus Olhos, Sora mea, Ад в твоих глазах
Режиссер
Pedro Aguilera
В ролях
Ивана Бакеро
Ивана Бакеро
Julio Perillán
Лусия Герерро
Лусия Герерро
Nicolás Coronado
Elisabet Gelabert
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
