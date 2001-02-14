Ли Вон-джон

«Пускай хромой, косой — лишь бы не одной»: психолог объяснил, почему эффектная Вера «клюнула» на Андрея в «Вокзале для двоих»

Пока никакого Борана, но страсти кипят: что показали в первой серии 2 сезона «Далекого города»

В семейке Аддамс во 2 сезоне заменили актера, а никто даже не заметил: а ведь он часто мелькал на экране

«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР

Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»

Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР

«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект

Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни

До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)

Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году