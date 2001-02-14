Меню
Ли Вон-джон
Ли Вон-джон Lee Won-jeong
Ли Вон-джон

Lee Won-jeong

Дата рождения
14 февраля 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Водолей

Иерархия
Иерархия (2024)
Воспоминания номера 100
Воспоминания номера 100 (2025)
Мой идеальный незнакомец
Мой идеальный незнакомец (2023)

Фильмография Ли Вон-джон

Воспоминания номера 100
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама 2025, Южная Корея
Иерархия
Иерархия
драма, мелодрама, детектив 2024, Южная Корея
Мой идеальный незнакомец
Мой идеальный незнакомец
драма, мелодрама 2023, Южная Корея
