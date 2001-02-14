Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ли Вон-джон
Lee Won-jeong
Киноафиша
Персоны
Ли Вон-джон
Ли Вон-джон
Lee Won-jeong
Дата рождения
14 февраля 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Водолей
Популярные фильмы
0.0
Иерархия
(2024)
0.0
Воспоминания номера 100
(2025)
0.0
Мой идеальный незнакомец
(2023)
Фильмография Ли Вон-джон
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2023
Все
3
Сериалы
3
Актриса
3
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама
2025, Южная Корея
Иерархия
драма, мелодрама, детектив
2024, Южная Корея
Мой идеальный незнакомец
драма, мелодрама
2023, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
«Пускай хромой, косой — лишь бы не одной»: психолог объяснил, почему эффектная Вера «клюнула» на Андрея в «Вокзале для двоих»
Пока никакого Борана, но страсти кипят: что показали в первой серии 2 сезона «Далекого города»
В семейке Аддамс во 2 сезоне заменили актера, а никто даже не заметил: а ведь он часто мелькал на экране
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667