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Постер сериала Мой идеальный незнакомец
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Киноафиша Сериалы Мой идеальный незнакомец

Мой идеальный незнакомец (2023 - 2023)

Eojjeoda majuchin, geudae 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Юн Хэ-джун — известный телеведущий. Пэк Юн-ен — молодая и очень талантливая сотрудница издательского дома, которая хочет однажды стать писательницей. В результате череды событий, героям удается невероятное — они находят машину времени, с помощью которой отправляются из 2021-го года в 1987-й, где преследуют совершенно разные цели. Хэ-джун пытается раскрыть серию чудовищных убийств, а Юн-ен — помешать своим родителям пожениться. Героям предстоит долгое и напряженное путешествие, полное неожиданных препятствий.

В ролях
В ролях
Со Джи-хе
Чин Ги-джу
Чин Ги-джу
Ким Хе-ын
Пак Су-ён
Ким Джон-су
Ким Джон-су
Чхве Ён-у
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Мой идеальный незнакомец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 16 эпизодов
 
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