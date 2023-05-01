Юн Хэ-джун — известный телеведущий. Пэк Юн-ен — молодая и очень талантливая сотрудница издательского дома, которая хочет однажды стать писательницей. В результате череды событий, героям удается невероятное — они находят машину времени, с помощью которой отправляются из 2021-го года в 1987-й, где преследуют совершенно разные цели. Хэ-джун пытается раскрыть серию чудовищных убийств, а Юн-ен — помешать своим родителям пожениться. Героям предстоит долгое и напряженное путешествие, полное неожиданных препятствий.